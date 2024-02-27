تعتمد أوكرانيا بشكل أكبر على الطائرات بدون طيار في الحرب مع روسيا.

تنضم CNN إلى وحدة الطائرات بدون طيار أثناء تغلبهم على التحديات اللوجستية في سعيهم الدؤوب لتحقيق الأهداف.

لقد كان مشغلو الطائرات بدون طيار هم السلاح السري لأوكرانيا لعدة أشهر، لكن الأمر أصبح الآن أكثر صعوبة.

إذا أن الوحدة التي يتم تصوير المشاهد فيها في هذا التقرير، تم قصف قاعدتهم في ديسمبر الماضي، لذا فهم يتنقلون بحركة سريعة ليجدوا مخبأ لهم كل أسبوع.

ورغم كل الظروف التي يواجهونها فهم يطاردون كل يوم خطأً واحدًا روسيًا يتم رصده.

فقد تم رصد تحرك لجندي روسي يحمل بيده مستلزمات من البقالة وعند اقترابه من المكان خرخ لاستقباله كلب، لذلك فإن الجنود الأوكرانيون يعتقدون أنه من المحتمل جدًا أن يكون ذلك هو المكان الذي يختبئ فيه بعض الروس.

لذلك يقومون بإعداد وإرسال طائرات بدون طيار لاستهداف المكان.

فقد الأوكرانيون حوالي ربع طائراتهم بدون طيار بسبب التشويش الروسي على أجهزتهم.

وفي تقرير نيك باتون والش مراسل CNN المزيد من التفاصيل.