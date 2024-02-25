تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن أوكرانيا تتوقع الحصول على 11.8 مليار دولار من الولايات المتحدة هذا العام.

وأضاف شميهال: "هذا ما اتفقنا عليه، وهذا ما سيساعدنا على سد الفجوة المالية. نحن على قناعة تامة بأن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها فيما يتعلق بالدعم المالي والدعم العسكري المسلح، لأنهما مجتمعان في حزمة واحدة".

وكان شميهال يرد على سؤال من شبكة CNN حول مستوى ثقته في الكونغرس الأمريكي لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

فشل المشرعون في واشنطن في الاتفاق على توفير المزيد من التمويل لكييف لمواجهة روسيا مع دخول غزو الكرملين واسع النطاق عامه الثالث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس الشيوخ حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، لكن من غير المتوقع أن يتم طرح التشريع للتصويت في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بنفوذ أكبر.

وفي حديثه خلال حدث "أوكرانيا 2024"، وهو مؤتمر تديره الحكومة ويجمع كبار المسؤولين، قال شميهال إن قرار مجلس الشيوخ "يمنحنا أملاً كبيرًا".

وأضاف: "نحن نعتمد بشكل كبير على مساعدة الولايات المتحدة كمجموعة كاملة من الدعم العسكري والمالي. ولذلك نحن ننتظر أن يتخذ الكونغرس قرارًا".