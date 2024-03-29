انضم ميغيل ماركيز مراسل CNN إلى القبطان مورغان ماك مانوس على جهاز محاكاة السفينة لمحاولة إعادة إحياء اللحظات التي سبقت اصطدام سفينة الشحن “دالي” بجسر “فرانسيس سكوت كي” في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

قام القبطان ماك مانوس بشرح كيف يمكن أن تقع هذه الكارثة في حالة انقطاع تام للكهرباء كما يسميها على متن سفينة الشحن الضخمة "دالي".

وأن ما يدربون عليه الطلاب هو التعامل من هذه الحالات بفعل كل ما في وسعهم لتجنب الاصطدام، سواء أكان ذلك عبر تقليل السرعة، للوصول إلى التوقف تقريبًا في الماء ، وبعد ذلك سيقومون بإطلاق المراسي.

وأضاف القبطان قائلًا: "لكن في حال إذا لم نتمكن من تخفيض سرعة السفينة، فيمكنك إنزال المرساتين إلى الأسفل وجعلهما يسحبان أو يحيطان بطول القاع لخلق مقاومة لإبطاء سرعة السفينة. ولكن لكي ينجح ذلك، فأنت بحاجة إلى الوقت والمسافة."

وأردف بالقول: "إذا اتصلوا مرة أخرى وقالوا إن لدينا طاقة، فإن أول شيء سنفعله هو الذهاب إلى حالة الطوارئ الكاملة لمحاولة التوقف."

وأكد القبطان ماك مانوس أنه عندما شاهد مقطع الفيديو الأول وعندما رأى طاقة التيار الكهربائي الكلية تنقطع على متن السفينة، أدرك أن هناك مشكلة كبيرة تحدث.

وختم بالقول: "ستصبح واحدة من تلك الحوادث المأساوية التي نتعلم منها الدروس ومن ثم نطبقها على ما نعلمه للطلاب حول ما يجب فعله في حالات الطوارئ على الجسر والسفينة."