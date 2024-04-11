وثق هذا الفيديو اللحظة الصادمة التي كان فيها لاعبو كرة القدم يتدربون في مدينة خاركيف الأوكرانية وفوجئوا بوقوع انفجارات تسببت بها صواريخ روسية.

وقد اضطر اللاعبون والحاضرون إلى الاستلقاء على أرض الملعب للاحتماء أثناء سماع دوي الانفجارات.

حدث ذلك في خاركيف الأربعاء حيث أمكن سماع انفجارين على الأقل في مقطع فيديو الذي تم نشره ويبدو أن اللاعبين بخير.

تقول أوكرانيا إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في أجزاء أخرى من منطقة خاركيف حيث تم قصف صيدلية وعيادة.

وفي أوديسا الجنوبية استهدفت الصواريخ الروسية المنطقة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

كما استهدفت غارة جوية محطة للوقود ظلت مشتعلة بالنيران لعدة ساعات على الأقل بحسب ما قالته مصادر أوكرانية.