بعد اجتماع مجلس الشيوخ.. ما الذي يخبئه تصويتهم فيما يتعلق بمحاكمة ترامب؟

ترامب: إذا لم أفز بانتخابات الرئاسة سيكون هناك حمام دم في أمريكا

(CNN)-- وصل موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة بمنطقة مانهاتن السفلى، الاثنين، حيث سيدخل التاريخ كأول رئيس سابق يُحاكم بتهم جنائية.

ويزعم ممثلو الادعاء أن ترامب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء سداد مدفوعات الأموال المدفوعة، لإسكات نجمة سينمائية إباحية، والتي تم سدادها، للتأثير على نتائج انتخابات عام 2016 الرئاسية.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب، ونفى وجود علاقة غرامية مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وبعد عدة محاولات لتأخير المحاكمة، من المتوقع أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين قريبًا.

وفي نهاية المطاف، سيتم اختيار هيئة محلفين مكونة من 12 شخصًا، مع 6 مناوبين من بين مجموعة مكونة من 100 من سكان مانهاتن، ليصبح مجموع هيئة المحلفين 18 شخصًا.

ووصف ترامب محاكمته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت بأنها "اعتداء على أمريكا"، وذلك في الردهة قبل دخوله قاعة المحكمة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "هذا اعتداء على أمريكا. لم يحدث شيء مثل هذا من قبل، لم يكن هناك شيء مثل هذا على الإطلاق".

وأردف موضحًا: "يقول كل الباحثين القانونيين إن هذه القضية هراء. لم يكن ينبغي رفعها هنا".

وأضاف ترامب: "لا توجد قضية"، واصًفا المحاكمة بأنها "اضطهاد سياسي. لم يكن ينبغي رفع هذه القضية على الإطلاق، إنها اعتداء على أمريكا".

واتهم ترامب الرئيس جو بايدن بأنه "متورط بشكل كبير في هذه القضية"، ووصفها بأنها "هجوم على خصم سياسي".

واختتم كلامه بالقول: "يشرفني جدًا أن أكون هنا".