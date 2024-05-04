ذكرت الشرطة الأمريكية أن هذا سائق انطلق مسرعا بسيارته نحو حشد من الناس في جامعة ولاية بورتلاند، حيث تجمع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، واستخدم الرجل "نوعا من رذاذ الفلفل" ضد المحتشدين.

ويظهر في الفيديو متظاهرون بالقرب من السيارة، وقد ضرب أحدهم زجاجها الخلفي وكسره.

وتقول الشرطة إنه تم نقله إلى مستشفى محلي، تحت رعاية الشرطة للصحة العقلية.

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