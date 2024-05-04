سيارة تقتحم حشدًا من محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة أمريكية.. شاهد ما حدثالعالمنشر السبت، 04 مايو / أيار 2024ذكرت الشرطة الأمريكية أن هذا سائق انطلق مسرعا بسيارته نحو حشد من الناس في جامعة ولاية بورتلاند، حيث تجمع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، واستخدم الرجل "نوعا من رذاذ الفلفل" ضد المحتشدين.ويظهر في الفيديو متظاهرون بالقرب من السيارة، وقد ضرب أحدهم زجاجها الخلفي وكسره.وتقول الشرطة إنه تم نقله إلى مستشفى محلي، تحت رعاية الشرطة للصحة العقلية.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين في جامعة كاليفورنياقراءة المزيدأمريكاغزةقطاع غزة