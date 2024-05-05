أزال ضباط الشرطة الأمريكية الخيام التي وضعها محتجون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة فيرجينيا، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجامعة أن المخيم تجمع غير قانوني. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، بولو ساندوفال.

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