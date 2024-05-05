فيديو يُظهر ما فعلته الشرطة الأمريكية لفض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في جامعة فيرجينياالعالمنشر الأحد، 05 مايو / أيار 2024أزال ضباط الشرطة الأمريكية الخيام التي وضعها محتجون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة فيرجينيا، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجامعة أن المخيم تجمع غير قانوني. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، بولو ساندوفال.قد يهمك أيضًا.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جامعة ميشيغانوأيضًا.. سيارة تقتحم حشدًا من محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة أمريكية.. شاهد ما حدثقراءة المزيدأمريكاإسرائيلغزةقطاع غزة