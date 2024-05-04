شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جامعة ميشيغان

شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جامعة ميشيغانالعالمنشر السبت، 04 مايو / أيار 2024قاطع متظاهرون مؤيدين للفلسطينيين حفل تخرج كلية الموسيقى والمسرح والرقص بجامعة ميشيغان يوم الجمعة، وفقًا لمقطع فيديو بثته صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" المتعاونة مع شبكة CNN. وتواصلت CNN مع جامعة ميشيغان وكلية الموسيقى والمسرح والرقص التابعة لها للتعليق. قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين في جامعة كاليفورنياوأيضًا.. سيارة تقتحم حشدًا من محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة أمريكية.. شاهد ما حدثقراءة المزيدأمريكاغزةقطاع غزة