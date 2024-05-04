شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جامعة ميشيغان

قاطع متظاهرون مؤيدين للفلسطينيين حفل تخرج كلية الموسيقى والمسرح والرقص بجامعة ميشيغان يوم الجمعة، وفقًا لمقطع فيديو بثته صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" المتعاونة مع شبكة CNN.

وتواصلت CNN مع جامعة ميشيغان وكلية الموسيقى والمسرح والرقص التابعة لها للتعليق.

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