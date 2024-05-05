قتلت الشرطة مراهقًا بالرصاص بعدما هاجم رجلاً بسكين مطبخ في غرب أستراليا. وقال المسؤولون إن المراهق البالغ من العمر 16 عامًا طعن رجلاً بمنتصف العمر في إحدى ضواحي بيرث قبل أن يواجهه الضباط.

ونُقل الرجل الضحية إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولكنها مستقرة. وكان المراهق معروفًا لدى الشرطة كجزء من برنامج ركز على التشدد عبر الإنترنت.

يأتي ذلك بعد العديد من هجمات الطعن الأخيرة في أستراليا، ففي الشهر الماضي، قتل رجل مسلح بسكين 6 أشخاص بمركز سيدني للتسوق.

وبعد أيام، زُعم أن مراهقاً طعن أسقفاً مسيحياً أرثوذكسياً في سيدني أيضاً.

وفي بيان صدر بعد هذا الهجوم الأخير، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إننا "أمة محبة للسلام ولا يوجد مكان للتطرف العنيف في أستراليا".