شاهد ضباط شرطة لوس أنجلوس يزيلون مخيمًا مؤيدًا للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنياالعالمنشر الاثنين، 06 مايو / أيار 2024أغلقت إدارة شرطة لوس أنجلوس مخيماً مؤيداً للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، وأظهرت مقاطع فيديو انتشار ضباط الشرطة في المكان بينما ردد بعض المتظاهرين هتافات مؤيدة للفلسطينيين.قد يهمك أيضًا.. فيديو يُظهر ما فعلته الشرطة الأمريكية لفض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في جامعة فيرجينياوأيضًا.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جامعة ميشيغانقراءة المزيدأمريكاإسرائيلغزةقطاع غزة