أغلقت إدارة شرطة لوس أنجلوس مخيماً مؤيداً للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، وأظهرت مقاطع فيديو انتشار ضباط الشرطة في المكان بينما ردد بعض المتظاهرين هتافات مؤيدة للفلسطينيين.

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