أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين رسميا لولايته الخامسة في موسكو، وتحدث في خطاب تنصيبه عن علاقة روسيا مع الغرب.

وقال بوتين في خطاب تنصيبه: "لا نرفض الحوار مع الدول الغربية. والخيار أمامهم سواء كانوا يعتزمون الاستمرار في محاولة تقييد التنمية في روسيا والاستمرار في سياسة العدوان والضغط المستمر على بلادنا لسنوات، أو البحث عن طريق للتعاون والسلام".

وكان من بين الحضور قادة روس ومن المناطق التي ضُمّت لروسيا من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية قررت عدم إرسال ممثلين إلى هذا الحدث.