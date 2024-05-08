دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من مراسم تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة و"مخالفة البروتوكول" خلال المراسم.

وأبرز نشطاء قيام الرئيس الروسي بالتوقف ومصافحة رجل من بين الحضور بالإضافة إلى امرأة كانا يقفان على يمين ويسار مسار بوتين بمسار مراسم التنصيب في الكرملين، وكانت قد عقّبت وسائل إعلام روسية تديرها الدولة إلى أن الرجل الذي صافحه بوتين هو طبيب الأطفال، ليونيد روشال وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

ولفت نشطاء آخرون إلى أسلوب التصوير الاحترافي لمراسم التنصيب ودلالات ذلك وما تعكسه.

وأدى بوتين رسميا اليمين الدستورية لولاية خامسة في منصبه، الثلاثاء، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي، إذ نال ما نسبته 87.3% من الأصوات بحسب لجنة الانتخابات المركزية في البلاد. وتعني النتيجة أن بوتين سيحكم روسيا حتى عام 2030 على الأقل، عندما يكون بلغ من العمر 77 عاما. ليكون الزعيم الذي أمضى أطول فترة في حكم روسيا منذ الدكتاتور السوفيتي الأسبق، جوزيف ستالين، وسيضمن عقدا ثالثا كاملا من الحكم.