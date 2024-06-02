تحدث وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، في المؤتمر الأمني​​ السنوي عن الحاجة إلى السلام والاستقرار العالميين. وقال إن الجيش الصيني منفتح على التبادلات مع الجيش الأمريكي.

وجلس دونغ جون وجهاً لوجه مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بهذا المؤتمر في وقت سابق من نهاية الأسبوع، ومع ذلك، فقد وجه كلمات لاذعة من النقد لتايوان، التي قامت للتو بتنصيب حكومة منتخبة حديثًا.

واتهم وزير الدفاع الصيني الولايات المتحدة بتشجيع "الانفصاليين التايوانيين"، على حد تعبيره. وكرر ادعاء بكين بأن تايوان هي في الواقع مقاطعة صينية، واتهم الولايات المتحدة بإلقاء الأسلحة في تايوان و"تجاوز الخط الأحمر الصيني".

وقال دونغ جون: "سيظل جيش التحرير الشعبي الصيني قوة قوية لدعم إعادة التوحيد الوطني. وسوف نتخذ إجراءات حازمة لكبح استقلال تايوان، والتأكد من عدم نجاح مثل هذه المؤامرة أبدًا. أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن الصين لن ينتهي به الأمر إلا إلى تدمير نفسه".

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