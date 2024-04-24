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(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل أموالا لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وفيما يلي حصة كل دولة والهدف من الحزمة المقدمة:

إسرائيل:

مساعدات أمنية لدعم دفاع إسرائيل ضد إيران ووكلائها بقيمة 26.4 مليار دولار وبالتحديد أنظمة الدفاع الصاروخية، القبة الحديدية ومقلاع داوود.

أوكرانيا:

مساعدات بقيمة 60.8 مليار دولار لدعم قتالها ضد روسيا، منها 23.2 مليار دولار لتجديد الأسلحة والخدمات المقدمة لأوكرانيا.

تايوان:

مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار لتعزيز الأمن ضد الأعمال العدائية الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل قد توقفت بعد أن طالب الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ باتخاذ إجراء بشأن أمن الحدود أولا، مما أدى إلى أشهر من المفاوضات في مجلس الشيوخ بشأن حزمة حدودية مرتبطة بالمساعدات الخارجية.

ويعد إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.