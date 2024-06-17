"زيلينسكي أعظم تاجر سياسي".. شاهد ترامب يسخر من الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "ربما يكون أعظم تاجر سياسي على الإطلاق"، مضيفًا: "في كل مرة يأتي إلى بلدنا، يخرج ومعه 60 مليار دولار".

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