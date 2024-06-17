"زيلينسكي أعظم تاجر سياسي".. شاهد ترامب يسخر من الرئيس الأوكراني

"زيلينسكي أعظم تاجر سياسي".. شاهد ترامب يسخر من الرئيس الأوكرانيالعالمنشر الاثنين، 17 يونيو / حزيران 2024قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "ربما يكون أعظم تاجر سياسي على الإطلاق"، مضيفًا: "في كل مرة يأتي إلى بلدنا، يخرج ومعه 60 مليار دولار".قد يهمك أيضًا.. ترامب يخطئ باسم طبيبه أثناء تحدي بايدن لإجراء اختبار لـ"قدرة الإدراك".. شاهد ما حدثبختام قمة سويسرا.. زيلينسكي يضع شرطا لـ"السلام الدائم" مع روسياقراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياجو بايدندونالد ترامب