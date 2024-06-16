بختام قمة سويسرا.. زيلينسكي يضع شرطا لـ"السلام الدائم" مع روسيا

ضربة روسية حولتها إلى كتلة لهب.. شاهد ما حدث لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أنه "لن يكون هناك سلام دائم" لأوكرانيا "بدون وحدة أراضيها"، وذلك في ختام قمة السلام التي استمرت يومين في سويسرا.

وحضر أكثر من 100 دولة القمة التي عقدت في منتجع خلاب على ضفاف بحيرة في لوسيرن، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن "الحضور رفيع المستوى" يظهر أن "العالم يهتم بشدة" بالحرب في أوكرانيا.

ووقعت 80 دولة على البيان الختامي للقمة، والذي أكد التزامها بـ"وحدة أراضي جميع الدول بما في ذلك أوكرانيا". ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي لم توافق جميعها على تأييد البيان.

وتم البحث عن حل سلمي للحرب في أوكرانيا مرة أخرى في الأيام الأخيرة، بعد أن كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن اقتراحه المزعوم "للنهاية النهائية" للصراع، الجمعة. واشتمل اقتراحه على شروط إلزامية من شأنها أن تشهد أن تسحب أوكرانيا قواتها من أراضي مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابورجيا، وتتخلى عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورفع العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين في مؤتمر صحفي، بجانب زعماء الاتحاد الأوروبي وغانا وكندا وتشيلي وسويسرا: "من المهم أن يدعم جميع المشاركين في هذه القمة وحدة أراضي أوكرانيا، لأنه لن يكون هناك سلام دائم بدون سلامة الأراضي الأوكرانية".

وندد زعماء العالم في كلماتهم، الأحد، بما يسمى "اقتراح بوتين للسلام"، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان للصحفيين إن مقترح بوتين "يتحدى الأخلاق الأساسية".

وأضاف "أنه (بوتين)، قال إنه لا يجب على أوكرانيا فقط التخلي عن الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا، ولكن يجب على أوكرانيا مغادرة أراضٍ أوكرانية ذات سيادة قبل أن تتفاوض مع روسيا. ويجب على أوكرانيا نزع سلاحها حتى تكون عرضة للعدوان الروسي في المستقبل. ولا يمكن لأي دولة مسؤولة القول إن هذا أساس معقول للسلام".

كما رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اقتراح بوتين، الأحد، قائلة: "لن تقبل أي دولة هذه الشروط الشائنة على الإطلاق".

وأكدت فون دير لاين أن قمة السلام التي تستضيفها سويسرا لم تكن ولا يمكن أن تكون "مفاوضات سلام"، نظرا لحقيقة أن "بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب".

وأضافت: "بوتين يصر على الاستسلام. إنه يصر على تنازل أوكرانيا عن أراضيها، حتى عن الأراضي التي لا يحتلها. إنه يصر على نزع سلاح أوكرانيا، وهو ما يجعلها عرضة للعدوان في المستقبل".

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بنجاح القمة، وقالت إنها "تقرب السلام الحقيقي"، بينما أكدت أنه في النهاية سيكون على أوكرانيا "تحديد شروط السلام".

وأضافت فون دير لاين: "أدعو روسيا إلى الاستجابة لرسالة المجتمع الدولي واحترام وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا، عندما تقول روسيا إنها مستعدة للسلام على أساس ميثاق الأمم المتحدة، فإن الوقت سيأتي لكي تكون روسيا جزءا من جهودنا للوصول بمسار السلام إلى وجهته".