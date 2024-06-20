ألغى البيت الأبيض اجتماعًا مع إسرائيل، بعد أن نشر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو مؤخرًا أدلى فيه بتعليقات أثارت إحباط بعض المسؤولين الأمريكيين.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، بينما رد البيت الأبيض على ذلك قائلاً إنهم ليس لديهم أي فكرة عما كان يتحدث عنه نتنياهو.

تلك الرسالة تم إيصالها بشكل خاص إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قال مسؤول أمريكي بارز لشبكة CNN إن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، أموس هوكستين، الذي كان يسافر في المنطقة، التقى نتنياهو وأخبره في محادثته أن هذه التعليقات غير بناءة، والأهم من ذلك أنها غير صحيحة.

وليس من الواضح ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو بالضبط.

في أوائل شهر مايو، أوقفت الولايات المتحدة شحنة من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل بسبب القلق بشأن الطريقة التي يمكن استخدامها بها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في رفح.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبيت الأبيض قالا إن هذا هو التعليق الوحيد الذي حدث في المساعدات، وأن هذا التعليق لا يزال قيد المراجعة.

وكان من المفترض أن تعقد الولايات المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى مع إسرائيل في واشنطن العاصمة لمناقشة ما إذا كانت إيران تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.

أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قال إنهم أرجأوا هذا الاجتماع كرد مباشر على تعليقات نتنياهو، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض ومسؤولين كبار في الإدارة قالوا إن الأمر كان مجرد مشكلة تتعلق بالجدول الزمني.