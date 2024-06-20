فيديو يظهر فيضانات هائلة تغمر مدينة أمريكية في تكساس

فيديو يظهر فيضانات هائلة تغمر مدينة أمريكية في تكساسالعالمنشر الخميس، 20 يونيو / حزيران 2024 تظهر مشاهد التقطتها طائرة مسيّرة الفيضانات الهائلة التي تضرب مدينة سيرفسايد بيتش بولاية تكساس الأمريكية صباح الأربعاء، وأدت العاصفة إلى غمر الطرق والمناطق السكنية في المدينة.وأيضًا.. طرقات مغمورة بالمياه في تكساس.. والاستعداد للأسوأ مع اقتراب إعصار استوائيفيديو يظهر مياه موحلة تغمر محطة قطار في الصين.. شاهد ما حدثحولتها إلى "مدينة أشباح".. شاهد ما فعلته حرائق هائلة في ولاية أمريكيةقراءة المزيدأمريكاالطقستكساسطقسكوارث طبيعية