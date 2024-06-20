فيديو يظهر فيضانات هائلة تغمر مدينة أمريكية في تكساس

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فيديو يظهر فيضانات هائلة تغمر مدينة أمريكية في تكساس

 تظهر مشاهد التقطتها طائرة مسيّرة الفيضانات الهائلة التي تضرب مدينة سيرفسايد بيتش بولاية تكساس الأمريكية صباح الأربعاء، وأدت العاصفة إلى غمر الطرق والمناطق السكنية في المدينة.

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