فيضانات مدمرة تجتاح المنازل وتقتل العشرات في جنوب الصين

العالم
نشر
فيضانات مدمرة تجتاح المنازل وتقتل العشرات في جنوب الصين

أصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات جديدة من الفيضانات مع استمرار الأمطار الغزيرة في إحداث دمار في منطقة جنوب الصين.

وتوفي ما لا يقل عن 71 شخصا حتى الآن، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية.

قد يهمك أيضًا.. شاهد كيف ابتلعت فيضانات هائلة المنازل في بنغلاديش

من الصين إلى تشيلي والمكسيك.. بعض البلدان تعاني حرارة شديدة وأخرى فيضانات ورياح وبَرَد

مشهد مخيف.. استمعوا لأصوات الحيوانات بينما تحاول الفرار من غابة مشتعلة في البرازيل