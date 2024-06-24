فيضانات مدمرة تجتاح المنازل وتقتل العشرات في جنوب الصين

أصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات جديدة من الفيضانات مع استمرار الأمطار الغزيرة في إحداث دمار في منطقة جنوب الصين.

وتوفي ما لا يقل عن 71 شخصا حتى الآن، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية.

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