فيضانات مدمرة تجتاح المنازل وتقتل العشرات في جنوب الصين

فيضانات مدمرة تجتاح المنازل وتقتل العشرات في جنوب الصينالعالمنشر الاثنين، 24 يونيو / حزيران 2024أصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات جديدة من الفيضانات مع استمرار الأمطار الغزيرة في إحداث دمار في منطقة جنوب الصين.وتوفي ما لا يقل عن 71 شخصا حتى الآن، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية.قد يهمك أيضًا.. شاهد كيف ابتلعت فيضانات هائلة المنازل في بنغلاديشمن الصين إلى تشيلي والمكسيك.. بعض البلدان تعاني حرارة شديدة وأخرى فيضانات ورياح وبَرَدمشهد مخيف.. استمعوا لأصوات الحيوانات بينما تحاول الفرار من غابة مشتعلة في البرازيلقراءة المزيدالصينظواهر طبيعيةكوارث طبيعية