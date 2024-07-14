(CNN)-- أرسل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بريدًا إلكترونيًا إلى مؤيديه يتضمن رسالة قصيرة بعد إصابته بإطلاق نار على تجمعه الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المختصرة: "هذه رسالة من دونالد ترامب.. لن استسلم ابدا!".

وختمت الرسالة بتوقيع ترامب وصورة له.

وكان ترامب قد قال في أول بيان له منذ وقوع الحادث، نشره عبر منصة "تروث سوشال"، إن الرصاصة أصابت "الجزء العلوي من أذني اليمنى"، وتحدث عن شعوره لحظة إطلاق النار في اتجاهه، بعد دقائق معدودة من صعوده منصة الحشد، قائلا: "أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف، فأدركت حينها ما كان يحدث".

وأضاف ترامب في بيانه: "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا. ولا يُعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي مات الآن"، لافتا بالقول: "أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع للتو في بتلر، بنسلفانيا. والأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة".