بحضور ترامب.. شاهد ما قالته حفيدته عنه في مؤتمر الحزب الجمهوري

بحضور ترامب.. شاهد ما قالته حفيدته عنه في مؤتمر الحزب الجمهوريالعالمنشر الخميس، 18 يوليو / تموز 2024تحدثت حفيدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كاي ترامب البالغة من العمر 17 عامًا، خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عن جدها بشكل طريف قائلًة إنه "مجرد جد عادي" مضيفًة أن ترامب "يريد الأفضل لأمريكا وسيقاتل كل يوم لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".قد يهمك أيضًا.. مصدر مطلع يكشف لـCNN عبارة كتبها منفذ محاولة اغتيال ترامب على منصة "Steam"مواجهة رئيسة حرس ترامب وصعود عائلات "غولد ستار".. أبرز ما حصل بالليلة الثالثة لمؤتمر الحزب الجمهوريوسط هتاف الحضور لها.. شاهد رد فعل والدة جي دي فانس العاطفي تجاه خطاب ترشيحه لمنصب نائب الرئيسقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامب