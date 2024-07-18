بحضور ترامب.. شاهد ما قالته حفيدته عنه في مؤتمر الحزب الجمهوري

تحدثت حفيدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كاي ترامب البالغة من العمر 17 عامًا، خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عن جدها بشكل طريف قائلًة إنه "مجرد جد عادي" مضيفًة أن ترامب "يريد الأفضل لأمريكا وسيقاتل كل يوم لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

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