(CNN)-- في الليلة الثالثة للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، سلط الضوء على عدد من الجوانب برز منها توجيه انتقادات لاذعة ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز اللحظات:

01:39 وسط هتاف الحضور لها.. شاهد رد فعل والدة جي دي فانس العاطفي تجاه خطاب ترشيحه لمنصب نائب الرئيس

جي دي فانس يقدم نفسه ويهاجم بايدن: قال المرشح لمنصب نائب الرئيس بالحزب الجمهوري إنه عندما كان في الصف الرابع، حينها دعم عضو الكونغرس، بايدن، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية – وهي صفقة تم تمريرها بدعم الجمهوريين في ذلك الوقت. ووصفها بأنها "صفقة تجارية سيئة أرسلت عددًا لا يحصى من فرص العمل الجيدة في قطاع التصنيع الأمريكي إلى المكسيك".

وتابع فانس أنه عندما كان في المدرسة الثانوية، دعم بايدن صفقة تجارية مع الصين والغزو الأمريكي للعراق، قائلا: "وفي كل خطوة على الطريق، في بلدات صغيرة مثل مدينتي في أوهايو، أو في ولاية بنسلفانيا المجاورة، أو في ميشيغان والولايات الأخرى في جميع أنحاء بلادنا، تم إرسال الوظائف إلى الخارج وإرسال الأطفال إلى الحرب".

عائلات الجنود الأمريكيين الذي قتلوا أو ما يُعرف باسم عائلات "غولد ستار" تنتقد انسحاب بايدن من أفغانستان: لعل اللحظة الأكثر إثارة للمشاعر في المؤتمر حتى الآن جاءت عندما انتقدت عائلات بعض أفراد الخدمة الثلاثة عشر الذين قتلوا في تفجير انتحاري في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أثناء انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021، بشدة تصرفات بايدن، حينئذ والآن .

قالت شيريل جويلز، عمة الرقيب بقوات البحرية الأمريكية، نيكول جي: "انظروا إلى وجوهنا.. انظر إلى ألمنا وحزننا.. لم يكن ذلك نجاحاً استثنائياً"، مستخدمة نفس الكلمات التي استخدمها بايدن بعد أسابيع من الانسحاب لوصف ذلك.

وقال هيرمان لوبيز، والد العقيد بالقوات البحرية، هانتر لوبيز، إنه عندما التقى بايدن بعائلات 13 من أفراد الخدمة الذين قتلوا، "جعل الرئيس هذه المناسبة تتحدث عن ابنه، الذي فقد بسبب السرطان، أكثر من أبنائنا وبناتنا".

01:21 محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يرصد نوابًا جمهوريين يلاحقون مديرة الخدمة السرية ويصرخون بوجهها

أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري يواجهون مدير الخدمة السرية (الحرس الرئاسي): بمشهد مذهل بعيدًا عن شاشات التلفزيون في ميلووكي، واجه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مديرة الخدمة السرية، كيمبرلي تشيتل، وطاردوها عبر منتدى Fiserv ، مطالبين بإجابات على أسئلة حول محاولة الاغتيال ضد ترامب التي وقعت يوم السبت.

وصرخت السناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، بوجه تشيتل قائلة إن هذه كانت محاولة اغتيال! أنت مدينة للناس بالإجابات، أنت مدينة للرئيس ترامب بالإجابات! في حين واصلت رئيسة الخدمة السرية السير ورأسها إلى الأسفل متجاهلة انتقادات أعضاء مجلس الشيوخ.