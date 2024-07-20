ماذا لو قرر بايدن التنحي في وقت متأخر؟.. شاهد ما سيحدث حينها

يقوم بريان تود، مراسل CNN، بشرح العملية التي قد يستخدمها الديمقراطيون لتسمية مرشح البديل في حال قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الانسحاب من انتخابات الرئاسة 2024.

تعهد فريق الرئيس بالبقاء في سباق الرئاسة رغم أن العشرات من المشرعين الديمقراطيين وقادة الحزب يقترحون خلاف ذلك، ولكن إذا قرر جو بايدن في الأيام أو الأسابيع المقبلة الانسحاب من السباق الرئاسي قبل المؤتمر الديمقراطي في أواخر أغسطس، فإن عملية استبداله غير مؤكدة وفوضوية إلى حد ما.

يقول بروفيسور السياسة في جامعة فرجينيا، لاري ساباتو: "“لقد انتهت الانتخابات التمهيدية، وانتهت المؤتمرات الحزبية. لا يمكنك إعادة الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية. لا يمكنك انتخاب مندوبين جدد.”

في حين إذا تنحى بايدن جانباً قبل المؤتمر، فيمكن أن يحول المؤتمر نفسه إلى متاح للجميع أو على الأقل يجعله مليئاً بالطلبات التمهيدية.

وحينها يمكن طرح أسماء البدلاء ويمكن لما يقرب من 3900 مندوب ديمقراطي من جميع أنحاء البلاد أن يقرروا من سيصوتون له كمرشح. حيث فاز بايدن تقريبًا بجميع هؤلاء المندوبين البالغ عددهم 3900 في الانتخابات التمهيدية.

بينما إذا فازت نائب الرئيس كامالا هاريس بالترشيح، فمن المفترض أنها ستكون قادرة على استخدام صندوق حملة بايدن لأن اسمها موجود في جميع الملفات، ولكن قد يضطر أي مرشح آخر إلى جمع أمواله الخاصة.

ويقول الخبراء إنه في حالة الخروج غير المرجح للرئيس بايدن من السباق بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي، فإن اللجنة الوطنية الديمقراطية ستجتمع وتختار المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس من تلقاء نفسها.

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