(CNN)-- قال أغلبية 65% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يجب أن ينسحب ويسمح لحزبه باختيار مرشح مختلف"، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز AP-NORC، الأربعاء، حيث قال 35% فقط إنه يجب أن يستمر في الترشح للرئاسة. .

على النقيض من ذلك، يقول ما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين المنحازين للجمهوريين (73٪) إن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يستمر في الترشح للرئاسة. بشكل عام، تقول غالبية الجمهور إنهم يرغبون في رؤية كل مرشح ينسحب.

استطلع مركز AP-NORC آراء 1,2532 بالغًا أمريكيًا في الفترة من 11 إلى 15 يوليو/تموز، باستخدام لجنة تمثيلية على الإنترنت على المستوى الوطني. تم إجراء الاستطلاع إلى حد كبير قبل محاولة اغتيال ترامب، السبت. نتائج العينة الكاملة بها هامش خطأ +/- 3.8 نقطة مئوية.

وهناك انقسامات عرقية وعمرية في المسار المفضل للبالغين المتحالفين مع الديمقراطيين لمرشح حزبهم. وينقسم الديمقراطيون السود بشكل وثيق، حيث قال 50% إن بايدن يجب أن يستمر في الترشح، بينما قال 49% إنه يجب عليه الانسحاب، في حين أن أغلبية الديمقراطيين من أصل إسباني (64%) والديمقراطيين البيض (67%) يريدون منه أن ينسحب من السباق. وتقول أغلبية 57% من الديمقراطيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر، إن بايدن يجب أن ينسحب، وترتفع هذه النسبة إلى 75% بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

لا يزال معظم الديمقراطيين (70٪) ينظرون إلى بايدن بشكل إيجابي. لكن 48% يقولون إنهم ليسوا واثقين تمامًا أو غير واثقين على الإطلاق من أن لديه القدرة العقلية للعمل بفعالية كرئيس، ارتفاعًا من 32% في فبراير/شباط، ويقول 48% إنهم غير راضين عنه كمرشح، ارتفاعًا من 38%٪ في استطلاع يونيو/حزيران قبل المناقشة.

في حين أن معظم الديمقراطيين يمنحون بايدن الأفضلية على ترامب من حيث الصدق (74%)، وامتلاك الرؤية الصحيحة للبلاد (68%)، والقدرة على التعامل مع الأزمات (56%)، فإن 37% فقط يقولون إن بايدن أكثر قدرة من ترامب على الفوز في انتخابات 2024.