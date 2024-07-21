أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه.

واستعرض الرئيس، في بيانه له، إنجازاته كرئيس، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي".

وقال إنه يخطط للتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما يشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على "كونها شريكًا غير عادي في كل هذا العمل".