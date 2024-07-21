بعد موجة من الدعوات لانسحابه.. الرئيس بايدن يتنحى من السباق الرئاسي لعام 2024

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بعد موجة من الدعوات لانسحابه.. الرئيس بايدن يتنحى من السباق الرئاسي لعام 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه.

واستعرض الرئيس، في بيانه له، إنجازاته كرئيس، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي".

وقال إنه يخطط للتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما يشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على "كونها شريكًا غير عادي في كل هذا العمل".