(CNN)-- لا أحد يعرف تمامًا كيف ستكون عملية اختيار مرشح جديد إذا تنحى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خوض الانتخابات هذا العام، لكن العديد من الديمقراطيين يقولون إن أي عملية من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تنتهي بسرعة مع نائب الرئيس كامالا هاريس كمرشح.

وكانت المحادثات غير الرسمية حول كيفية سير المعركة لاستبدال بايدن مستمرة منذ أسابيع خلف الكواليس، لكن عدم اليقين بشأن العملية كان غير واضح للغاية، مما دفع العديد من الديمقراطيين - حتى أولئك الذين لديهم مخاوف جدية بشأن بايدن - إلى التوقف عن الدعوة عدم ترشيح الرئيس، بالنظر إلى أن ما سيأتي بعد ذلك قد يكون أكثر فوضوية.

ويتعمد الكثيرون تأجيل الحديث عن افتراضات الترشيح الديمقراطي، حيث يقول مساعدو بايدن إنه يخطط للعودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل بمجرد تعافيه من كوفيد-19. ولكن إذا تغير ذلك فجأة، كما قال أكثر من عشرين من السياسيين والناشطين الديمقراطيين البارزين لشبكة CNN، فلن يتمكنوا بشكل واقعي من رؤية هذه النهاية بأي طريقة أخرى.

ورفض العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين دعوا إلى رحيل بايدن، الجمعة، عما إذا كانوا مستعدين للقول إنهم يريدون أن يكون هاريس هي المرشحة، عندما سألتهم شبكة CNN.