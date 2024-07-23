هاريس ستبدأ حملتها الانتخابية من هذه الولاية.. وهذ ما ستسلط عليه الضوء

(CNN) -- ستسافر نائب الرئيس كامالا هاريس، الثلاثاء، إلى مدينة ميلووكي لحضور أول تجمع لها منذ الإعلان عن حملتها الرئاسية بعد أن علق الرئيس بايدن حملته لإعادة انتخابه وأعلن دعمها.

ومن المتوقع أن تسلط هاريس الضوء على التناقض بين "دونالد ترامب، المجرم المدان الذي سيجر هذا البلد إلى الوراء، ورؤيتها الأكثر إشراقا للمستقبل، حيث حرياتنا محمية ويتمتع كل أمريكي بفرصة عادلة"، وفقا لمنشور صادر عن الحملة.

ويأتي ذلك بعد يوم من حصولها على تأييد كاف من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وفقًا لتقديرات مندوبي شبكة CNN.

كما اتهمت المذكرة ترامب والجمهوريين المؤيدين لشعار "Make America Great Again" (MAGA) الخاص بترامب بـ"تسليط الضوء على أجندة مشروع 2025 لحظر الإجهاض على مستوى البلاد ، ورفع الضرائب على عائلات الطبقة المتوسطة، وخفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وإعطاء ترامب سلطة غير محدودة تقريبًا" خلال المؤتمر الوطني الجمهوري، الأسبوع الماضي.

وتمثل هذه الزيارة التاسعة لها إلى ولاية ويسكونسن منذ أن أصبحت نائبا للرئيس، وزيارتها الخامسة للولاية هذا العام.