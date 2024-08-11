كشفت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، عن تعرضها للاختراق. وقد تم إرسال الوثائق المخترقة إلى "بوليتيكو" التي ذكرت السبت أنها تلقت مواد من حساب بريد إلكتروني مجهول تضمنت وثائق داخلية لحملة ترامب.

وألقى المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، باللوم على مصادر أجنبية في هذا الاختراق، مشيرًا إلى أن إيران كانت وراء ذلك.

وقال في تشونغ بيان: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية".

وأشار تشونغ إلى تقرير صادر عن "مايكروسوفت" في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ذكر التقرير أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني استهدف مسؤولاً رفيع المستوى في الحملة بمحاولة لاختراق رسائل البريد الإلكتروني في يونيو/حزيران. ولم يذكر تقرير "مايكروسوفت" الحملة المستهدفة أو ما إذا كانت هذه الاختراقات ناجحة.

من جانبه، أدان البيت الأبيض الآن أي هجوم ومحاولة للتدخل في الانتخابات الأمريكية في بيان يوم السبت.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2016، كان رئيس حملة هيلاري كلينتون، جون بودستا، ضحية لاختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، ونشرت "ويكيليكس" تلك الرسائل الإلكترونية في الأسابيع والأيام التي سبقت انتخابات عام 2016.