إيران تعلق على اتهامها باختراق حملة ترامب الانتخابية

بعد استلام "بوليتيكو" لآلاف الوثائق المسربة.. حملة ترامب تصدر بيانًا بتعرضها للاختراق من حساب مجهول

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت إيران، الأحد، صلتها بالاختراق الإلكتروني لحملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الانتخابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونقلت الوكالة في بيان عن نفي ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة ما وصفتها بـ"المزاعم الواردة حول دور طهران في اختراق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة حول تقرير مجلة "بوليتيكو" بشأن اختراق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب والحصول على وثائق من حملة ترامب الانتخابية: "نحن لا نعير قيمة لمثل هذه الأخبار. الحكومة الإيرانية ليس لديها أي غرض أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".

وفي وقت سابق، السبت، قالت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان، إنها تعرضت للاختراق.

وأفادت بوليتيكو، السبت، أنها تلقت رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل عمليات حملة ترامب.