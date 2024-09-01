يواصل سلاح الجو الروسي قصف المجتمعات السكنية الموجودة على الخطوط الأمامية داخل أوكرانيا بذخائر ثقيلة، كما قصفت المقاتلات الروسية القوات الأوكرانية الموجودة على الخط الأمامي.

ويقول الأوكرانيون إن الروس استخدموا قنابل FAB 500 الموجهة في عمليات القصف.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، فريد بليتغن من العاصمة الأوكرانية، كييف.

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