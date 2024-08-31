(CNN)-- نفى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، لشبكة CNN، أن تكون إقالة قائد القوات الجوية الأوكرانية مرتبطة بوفاة أحد أفضل الطيارين الأوكرانيين عندما تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-16 قبل أيام قليلة.

وقال عمروف، في مقابلة مع أليكس ماركوارت من CNN، الجمعة: "القضيتان منفصلتان وفي هذه المرحلة، لن أربط بينهما"، ووصف وفاة الطيار بأنها "مؤسفة" وذكر أن بلاده تحقق فيما حدث، وأضاف: "نحن نحلل ما حدث، وفتحنا هذا الملف أيضًا لشركائنا حتى يتمكنوا أيضًا من تحليله والتحقيق فيه معنا".

وذكر أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس طلبه الذي كرره في اجتماعاته مع مسؤولي الإدارة، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن، مطالباً الولايات المتحدة برفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال: "لقد أوضحنا نوع القدرات التي نحتاجها لحماية المواطنين من الإرهاب الروسي، لذا آمل أن يتم الاستماع إلينا".

ورد عمروف على تقييم من مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن العديد من الأهداف ذات القيمة العالية لأوكرانيا في روسيا تقع خارج نطاق أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيدة المدى (ATACMS)، وقال: "نحن نعرف أن المطارات التي يستخدمونها لضرب مدننا تقع ضمن نطاق الضربات العميقة".

وعندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا تهدف إلى مقايضة الأراضي الروسية التي استولت عليها في كورسك بالأراضي التي استولت عليها روسيا في أوكرانيا، قال عمروف: "نحن نركز على زيادة قدراتنا على الصمود، لطرد الروس من الأراضي المحتلة مؤقتا".