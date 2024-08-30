الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم مقاتلة F-16 أمريكية

بعد عامين ونصف من الغزو الروسي.. أوكرانيا تحتفل بوصول مقاتلات إف-16 للبلاد

فيديو يظهر لحظة تدمير أوكرانيا جسرًا في عمق روسيا.. هل نشهد تحولًا في الحرب؟

"غير محمية إطلاقًا".. مراسل CNN يوثق ما يحدث بحدود روسيا مع متابعة أوكرانيا توغلها

(CNN)-- أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك، الجمعة، بعد يوم من إعلان القوات الجوية عن مقتل أحد أفضل الطيارين في أوكرانيا عندما تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16.

ولم يعلن زيلينسكي ما إذا كان قراره بإقالة أوليشوك مرتبطا بتحطم طائرة F-16، الاثنين، لكنه قال إن مستوى قيادة القوات الجوية بحاجة إلى "التعزيز".

وأكد زيلينسكي في خطاب، ليل الجمعة: "أنا ممتن بلا حدود لجميع طيارينا العسكريين ومهندسينا وجنود مجموعات النيران المتنقلة ووحدات الدفاع الجوي. لكل من يقاتل حقا من أجل أوكرانيا. ومن الضروري أيضا على مستوى القيادة: علينا أن نعزز. ونحمي الناس. ونحمي الأفراد. ونعتني بجميع جنودنا".

وكان مصدر عسكري أوكراني، قال لشبكة CNN إن طيارًا أوكرانيًا بارزًا قُتل عندما تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-16، الإثنين، بعد أسابيع فقط من وصول الطائرات التي طال انتظارها إلى البلاد.

كما عيّن الرئيس الأوكراني، الجمعة، الفريق أول أناتولي كريفونوزكا قائدا بالإنابة للقوات الجوية، بعد إقالة أوليشوك من المنصب.