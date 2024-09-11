شاهد رد فعل ترامب عندما سُئل عن أدائه في المناظرة الرئاسية

التقت مراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز، بالرئيس السابق دونالد ترامب في غرفة الدعاية بعد وقت قصير من مناظرته مع كامالا هاريس لتسأله حول أدائه.

قال ترامب إنها كانت "أفضل مناظرة" بالنسبة له، مشيرًا إلى فوزه "بكل استطلاعات الرأي التي خرجت الليلة، وكان هناك عدد لا بأس به منها".

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