زيلينسكي يكشف لـCNN تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب قبل شهرين.. ماذا دار بينهما؟

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زيلينسكي يكشف لـCNN تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب قبل شهرين.. ماذا دار بينهما؟

أجرى مذيع شبكة CNN، فريد زكريا مقابلة حصرية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة خطته للسلام وتفاصيل مكالمة هاتفية قبل شهرين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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