أجرى مذيع شبكة CNN، فريد زكريا مقابلة حصرية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة خطته للسلام وتفاصيل مكالمة هاتفية قبل شهرين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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