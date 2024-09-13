زيلينسكي يكشف لـCNN تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب قبل شهرين.. ماذا دار بينهما؟العالمنشر الجمعة، 13 سبتمبر / ايلول 2024أجرى مذيع شبكة CNN، فريد زكريا مقابلة حصرية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة خطته للسلام وتفاصيل مكالمة هاتفية قبل شهرين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قد يهمك أيضًا.. شاهد الأهداف التي قد تضربها أوكرانيا في عمق روسيا بصواريخ غربية.. ماذا يعني ذلك؟بوتين يوجه رسالة شديدة اللهجة للناتو بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب روسياقراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياالانتخابات الأمريكيةالجيش الأوكرانيالجيش الروسيجو بايدندونالد ترامب