استمعوا إلى لحظات الرعب أثناء إطلاق نار مميت في مدرسة أمريكية

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استمعوا إلى لحظات الرعب أثناء إطلاق نار مميت في مدرسة أمريكية

استمعوا إلى مجموعة مختارة من مكالمات الطوارئ من مكتب شرطة مقاطعة بارو أثناء حادثة إطلاق النار المميتة في مدرسة Appalachian الثانوية في مدينة ويندر بولاية جورجيا الأمريكية. وقُتل في الهجوم مدرسان وطالبان.

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