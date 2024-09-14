استمعوا إلى لحظات الرعب أثناء إطلاق نار مميت في مدرسة أمريكية

استمعوا إلى لحظات الرعب أثناء إطلاق نار مميت في مدرسة أمريكيةالعالمنشر السبت، 14 سبتمبر / ايلول 2024استمعوا إلى مجموعة مختارة من مكالمات الطوارئ من مكتب شرطة مقاطعة بارو أثناء حادثة إطلاق النار المميتة في مدرسة Appalachian الثانوية في مدينة ويندر بولاية جورجيا الأمريكية. وقُتل في الهجوم مدرسان وطالبان.قد يهمك أيضًا.. مشتبه به في إطلاق نار ما زال طليقًا وسط مطاردة ضخمة بولاية كنتاكي.. ومدارس تُعلق التعليمخلّف 6 مسارح جريمة مختلفة على الأقل.. مشتبه به يجوب الشوارع ويطلق النار عشوائيًا بأمريكاقتل أكثر من 80 حيوانًا.. موجة إطلاق نار غريبة تثير الرعب بأحد الأحياء السكنيةقراءة المزيدأمريكاإطلاق نارحوادث