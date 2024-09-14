استمعوا إلى لحظات الرعب أثناء إطلاق نار مميت في مدرسة أمريكية

استمعوا إلى مجموعة مختارة من مكالمات الطوارئ من مكتب شرطة مقاطعة بارو أثناء حادثة إطلاق النار المميتة في مدرسة Appalachian الثانوية في مدينة ويندر بولاية جورجيا الأمريكية. وقُتل في الهجوم مدرسان وطالبان.

قد يهمك أيضًا.. مشتبه به في إطلاق نار ما زال طليقًا وسط مطاردة ضخمة بولاية كنتاكي.. ومدارس تُعلق التعليم