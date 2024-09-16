في المحاولة الثانية لاغتيال ترامب.. خريطة توضح مكان وقوع الحادثة

(CNN)-- لم يمر وقت طويل منذ أن كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب هدفا لمحاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في يوليو/تموز الماضي في بتلر، بنسلفانيا، عندما انطلقت طلقات متقطعة في منتصف خطابه، مما أسفر عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن رصاصة أو شظية رصاصة أصابت ترامب، مما أدى إلى إصابته في أذنه.

وأثار الحادث تحقيقا أوسع نطاقا حول ثغرات في جهاز ترامب الأمني، مما زاد من التدقيق على الخدمة السرية. ووسط محاولة اغتيال ثانية محتملة، لا يزال المشرعون والمسؤولون في طور التحقيق في المحاولة الأولى لاغتيال ترامب.

ومنذ الحادث، عززت الخدمة السرية التفاصيل الأمنية لترامب وأحاطت الرئيس السابق بزجاج مضاد للرصاص في التجمعات الانتخابية. وقال مسؤول كبير لشبكة CNN إن الإجراءات الأمنية الإضافية ستشمل أيضًا زيادة عدد العملاء وبعض التغييرات التكنولوجية، رغم رفض المسؤول تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب في نادي ترامب الدولي للغولف، بين الحفرة الخامسة والسادسة، عندما أطلق جهاز الخدمة السرية النار على مشتبه به تم رصده على بعد مسافة معينة من الرئيس السابق في الملعب.

إليكم نظرة في الخريطة أعلاه على مكان وقوع الحادثة.



