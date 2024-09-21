إخفاقات خطيرة.. إليكم ما خلص إليه تحقيق جديد حول محاولة اغتيال ترامب

قال القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية إن هناك حالة من الرضا بين بعض العملاء في الفترة التي سبقت تجمع 13 يوليو حيث تم إطلاق النار على دونالد ترامب والإعلان عن نتائج جديدة من قبل الوكالة.

وقال القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية، رونالد رو، إن هناك إخفاقات خطيرة في التخطيط الأمني.

وشملت إحدى الإخفاقات الرئيسية الافتقار إلى التواصل بين الضباط المحليين والفيدراليين سواء في الأيام التي سبقت التجمع أو في الدقائق السابقة التي كاد فيها أن يتم اغتيال ترامب.

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