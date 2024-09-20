مسلح ببندقية كلاشنكوف.. إليكم ما نعلمه عن المشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب

بعد محاولة اغتياله.. إطلاق نار جديد بالقرب من مكان دونالد ترامب

(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الأساسيين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وهي خطوة تأتي في أعقاب محاولتين لاغتيال الرئيس السابق المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب.

وجاء التصويت على مشروع القانون بالإجماع: 405- مقابل عدم اعتراض أي نائب.

ويوجه مشروع القانون مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي لتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرؤساء، والمرشحين الأساسيين لمنصب الرئيس ونوابهما.

والآن، وبعد أن تم تمريره بمجلس النواب، سيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى مناقشته وإقراره من قبل مجلس الشيوخ حتى يتم توقيعه ليصبح قانونا.

وكانت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب قالت، الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي السابق "آمن بعد إطلاق النار في محيطه"، فيما قالت مصادر مطلعة على الأمر إن مسؤولي سلطات القانون يعتقدون أن الحادث كان يستهدفه في ملعبه الدولي للغولف بولاية فلوريدا الأمريكية.