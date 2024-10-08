مشاهد تُظهر ارتفاعًا هائلاً في الأمواج والفيضانات مع دنو إعصار "هيلين" من فلوريدا

سمكة قرش الثور في بحيرة منتزه تثير تساؤلات ما إذا كان إعصار "هيلين" قد جلبها

حولت منزلهم بالكامل إلى رماد.. شاهد سيارة تسلا تلتهمها النيران بعد فيضانات ناجمة عن إعصار هيلين

(CNN)-- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان في مناطق الإخلاء في ولاية فلوريدا على ضرورة الإخلاء الآن.

وقال بايدن من البيت الأبيض: "لقد أطلعني كبار قادة هذه الإدارة، ونحن نعزز الاستعداد لإعصار ميلتون، الذي قد يكون أحد أسوأ العواصف خلال 100 عام في فلوريدا".

وقال بايدن خلال إفادة صحفية عن إعصار ميلتون، الثلاثاء: "إذا كنت تحت أوامر الإخلاء، فيجب عليك الإخلاء الآن، الآن، الآن. كان يجب أن تكون قد قمت بالإخلاء بالفعل. إنها مسألة حياة أو موت وهذه ليست مبالغة".

كما أخبر الرئيس الصحفيين أنه تحدث ليلة الاثنين مع حاكم فلوريدا رون دي سانتيس وخلال تلك المكالمة أعطى رقمه الشخصي لكل من دي سانتيس ورئيسة بلدية تامبا جين كاستور.

أدان بايدن بشدة موجة من المعلومات المضللة المحيطة بإعصاري هيلين وميلتون، واصفًا أولئك الذين ينشرونها بأنهم "غير أمريكيين".

ولم يشر بايدن إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان من بين أولئك الذين نشروا معلومات مضللة بنشاط حول الاستجابة الفيدرالية للعواصف.

وأصبحت إدارة بايدن منزعجة بشكل متزايد بشأن حالة المعلومات المضللة حول جهود الإغاثة، حيث تحدث العديد من المسؤولين عن التسييس وانعدام الثقة.

وأصبح إعصار ميلتون الآن إعصارًا من الفئة الرابعة. ورغم أنه من المتوقع أن يضعف قبل أن يصل إلى اليابسة، إلا أنه سيتضاعف حجمه - مما يعني أن آثاره الكارثية ستُشعر بها منطقة أكبر بكثير.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة ليلة الأربعاء كإعصار من الفئة الثالثة في مكان ما على ساحل الخليج الأوسط في فلوريدا حيث يمكن أن يكون أحد أكثر العواصف تدميرًا على الإطلاق. يمكن أن تصل عين الإعصار الشاطئ في منطقة تامبا وتطلق العنان لعاصفة قياسية وتصبح أسوأ عاصفة تضرب المدينة منذ أكثر من 100 عام.

ويتوسل المسؤولون إلى سكان فلوريدا لإخلاء منازلهم، محذرين من أنهم يواجهون الموت بسبب العاصفة. وأصبحت الطرق السريعة في الولاية مسدودة وبعض محطات الوقود تعاني من نقص الوقود حيث يلتزم السكان بالتحذيرات، بعد أسبوعين فقط من ضرب الإعصار هيلين فلوريدا، مخلفًا الموت والحطام في أعقابه.