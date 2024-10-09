قد تضرب رياح إعصار "ميلتون" جانبي ساحل فلوريدا في نفس الوقت. تشرح خبيرة الأرصاد الجوية في شبكة CNN، إليسا رافا، ما يتسبب بالتحولات الكبرى للعاصفة.

انفجر إعصار ميلتون بقوة، فاشتد من عاصفة استوائية إلى إعصار من الفئة الخامسة في أقل من 36 ساعة. وهذا النوع من النمو في شدة إعصار كبير غالبًا ما يؤدي إلى ظاهرة شائعة تسمى "دورة استبدال جدار العين".

"جدار العين" هو المنطقة المحيطة بمركز العاصفة التي تحتوي على أقوى الرياح. وفي دورة الاستبدال، سيتشكل جدار عين ثانٍ أكبر ليحل محل الجدار القديم. غالبًا ما يتنازل هذا لفترة وجيزة عن شدة الرياح، ولكنه يوسع حقل الرياح.

قد يهمك أيضًا.. شاهد صائدي الأعاصير في رحلة مليئة بالمطبات الهوائية عبر إعصار "ميلتون"

يتوجه نحو فلوريدا.. ناسا تلتقط صورًا لحركة إعصار "ميلتون" من الفضاء