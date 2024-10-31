جلس دونالد ترامب في شاحنة قمامة تحمل شعار حملته الانتخابية في غرين باي بولاية ويسكونسن، حيث انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب تعليقات "القمامة" التي أدلى بها.

وأثارت تصريحات الرئيس بايدن ردود فعل عنيفة من كثيرين، فسروها على أنها إشارة إلى أنصار ترامب، حيث اعتبر أنهم "قمامة".

وقال ترامب في كلمته: "أعتقد أن الديمقراطيين قاموا بعمل سيء للغاية، نحن نتقدم في كل ولاية. نحن نتقدم بشكل كبير".

كما أضاف: "أعتقد أن التعليق الذي أدلى به، كليهما في الحقيقة، لأن هناك اثنان منهما فعلًا، واصفين الناس بـ”القمامة”، ربما 250 مليون شخص. لا يجب أن يتحدثا. هذا بائس".

وأنهى ترامب كلمته بالقول: "هذا مثل بؤس هيلاري ، وأعتقد أن هذا أسوأ في الواقع، أن يقول جو بايدن هذا التعليق، هذا عار حقًا".