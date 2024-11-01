ليلة رعب.. فيديو يظهر لحظة هجوم مروع خلال احتفالات الهالوين في فلوريدا

ليلة رعب.. فيديو يظهر لحظة هجوم مروع خلال احتفالات الهالوين في فلوريداالعالمنشر الجمعة، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2024قُتل شخصان على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح بعد أن أطلق مراهق النار في موقعين في وسط مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث تجمعت حشود كبيرة للاحتفال بالهالوين، وفقًا للشرطة الأمريكية.قد يهمك أيضًا.. "حملة مضايقة".. كاميرا ترصد لحظة إطلاق رجل النار على جاره في محاولة لقتلهفي يوم زفافه.. لحظات سعيدة تتحول إلى مأساة بعد قتل رجل أمام عروسه وابنتهالشرطة الأمريكية: قتيل و9 مصابين بإطلاق نار قرب جامعة ولاية تينيسي وأعمار الضحايا بين 12 و55 عاماقراءة المزيدأمريكاإطلاق نارحوادثفلوريداهالوين