ليلة رعب.. فيديو يظهر لحظة هجوم مروع خلال احتفالات الهالوين في فلوريدا

قُتل شخصان على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح بعد أن أطلق مراهق النار في موقعين في وسط مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث تجمعت حشود كبيرة للاحتفال بالهالوين، وفقًا للشرطة الأمريكية.

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