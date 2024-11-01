الأكثر دموية منذ عقود.. مشاهد مروعة لفيضانات إسبانيا المدمرة

في مشاهد مروعة لأشد الفيضانات فتكًا في إسبانيا منذ عقود، تكدست عشرات السيارات والحطام في شرق إسبانيا.

ووفقًا للسلطات قُتل مئات الأشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى..

وتسبب الطقس القاسي في ارتفاع منسوب المياه وانهيار الجسور ودمر المنازل والسيارات على طول الطريق.

وأيضًا.. قبل وبعد.. صورة مروعة من الفضاء لفيضانات إسبانيا وما يبدو أنه اندماج مناطق بالبحر