صورة مروعة من الفضاء لفيضانات إسبانيا وما يبدو أنه اندماج مناطق بالبحر

(CNN)-- الفيضانات القاتلة التي هزت إسبانيا هذا الأسبوع بعد هطول أمطار غزيرة وتاريخية، كانت واسعة النطاق وشديدة لدرجة أن المنطقة بدت من الفضاء وكأنها بحر داخل الأراضي.

تُظهر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 8 أكتوبر (قبل) و30 أكتوبر (بعد) مدى تغيير الفيضانات التي حدثت هذا الأسبوع بالساحل الشرقي الأوسط لإسبانيا. Credit: USGS, processed by ESA

تبدو أجزاء من المنطقة الآن وكأنها امتداد للبحر البلياري بعد هطول أمطار غير مسبوقة حولت ما ينبغي أن يكون أرضًا جافة إلى مساحة شاسعة من المياه، حسبما تظهر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهطلت أمطار تعادل كمية الأمطار التي تساقطت على مدار عام خلال ساعات فقط في شرق وسط إسبانيا، الثلاثاء، مما أدى إلى حدوث موجة فيضانات حطمت ضفاف الأنهار، وحولت الشوارع إلى منحدرات هائجة وجرفت السيارات والجسور.

قُتل ما لا يقل عن 155 شخصًا في الفيضانات الكارثية، وهو نوع من هطول الأمطار الغزيرة الذي أصبح متكررًا للغاية مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب تلوث الوقود الأحفوري.