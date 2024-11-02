تحدث مراسل شبكة CNN، جيك تابر، مع كاتب خطابات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سابقًا، جون فافرو، وسأله عن كيفية تأثير حملة الرئيس جو بايدن نيابة عن كامالا هاريس على فرصها في الفوز بالبيت الأبيض، بعدما وصف بايدن أنصار ترامب بـ"القمامة".

قال فافرو: "من الواضح أن إرثه (جو بايدن) على المحك في هذه الانتخابات، وهو رئيس الولايات المتحدة ولديه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به كرئيس، فربما كنت سأنظر إلى الأرقام وسأنظر إلى السباق، وأقول إنني سأركز على أن أكون رئيسًا خلال اليومين المقبلين".

وأشار إلى أنه "ربما يكون هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به ليس فقط لحملة هاريس، ولكن لنفسه وإرثه أيضًا".

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