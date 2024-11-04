مخاوف في أوروبا من تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية.. ما السبب؟

تحظى الانتخابات الأمريكية بمتابعة دقيقة في أوروبا، ولكن هذه الانتخابات لا تشبه أي انتخابات أخرى، ليس فقط بسبب العواقب الاقتصادية المحتملة لولاية ثانية لدونالد ترامب، نظراً لتعهداته بفرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة وما قد يعنيه ذلك للاقتصاد العالمي، ولكن أيضاً من وجهة نظر هذه القارة فيما يتعلق بأمنها.

في المرة الأخيرة التي تولى فيها دونالد ترامب الرئاسة، كان هناك كل هذا الحديث في أوروبا حول الحاجة إلى تحقيق قدر أعظم من الاستقلال الاستراتيجي. والآن تسود المخاوف في القارة من أن هذا لم يصل إلى الحد الكافي، مع عدم مساعدة الحرب في أوكرانيا أيضاً.

وهناك الكثير من الأسئلة، والكثير من الاهتمام، بشأن ما سيحدث الثلاثاء في الولايات المتحدة.

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