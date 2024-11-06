تشرح مراسلة شبكة CNN، روزا فلوريس، كيف يصوت رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

استفسرت CNN من وكالة ناسا ومن كاتب محكمة مقاطعة هاريس، وإليكم كيف يعمل الأمر، يصوت رواد الفضاء في الفضاء بمحطة الفضاء الدولية، لقد أدلوا بأصواتهم بالفعل ولا تزال آمنة، ولا يزال الأمر سريًا.

وتذهب بطاقة الاقتراع السرية هذه إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن، ثم تذهب إلى كاتب محكمة مقاطعة هاريس.

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