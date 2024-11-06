مقطع طريف.. شاهد ما قاله ناخب أمريكي لمذيعة CNN عن سبب إدلائه بصوته

مقطع طريف.. شاهد ما قاله ناخب أمريكي لمذيعة CNN عن سبب إدلائه بصوتهالعالمنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024في مقطع طريف، تحدث ناخب أمريكي لمذيعة شبكة CNN عن سبب إدلائه بصوته، قائلا إنه لم يكن ينوي التصويت حتى اتصلت به صديقته وهددته بقطع علاقتها به إذا لم يشارك ويصوت لصالح نائب الرئيس كامالا هاريس.وأيضًا.. مباشرة بالأرقام.. عدد أصوات ترامب مقابل هاريس في الانتخابات الأمريكية بإحصاء CNNضجة فوز ترامب بولاية كارولاينا الشمالية بإحصاء CNN.. محللون يعلقونمشكلة بالتوقيعات على 11 ألف بطاقة اقتراع بولاية أمريكية.. ما هي؟قراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامبكامالا هاريس