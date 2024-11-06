مقطع طريف.. شاهد ما قاله ناخب أمريكي لمذيعة CNN عن سبب إدلائه بصوته

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مقطع طريف.. شاهد ما قاله ناخب أمريكي لمذيعة CNN عن سبب إدلائه بصوته

في مقطع طريف، تحدث ناخب أمريكي لمذيعة شبكة CNN عن سبب إدلائه بصوته، قائلا إنه لم يكن ينوي التصويت حتى اتصلت به صديقته وهددته بقطع علاقتها به إذا لم يشارك ويصوت لصالح نائب الرئيس كامالا هاريس.

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