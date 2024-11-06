ضجة فوز ترامب بولاية كارولاينا الشمالية بإحصاء CNN.. محللون يعلقون

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(CNN)-- يتوقع فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأصوات ولاية كارولينا الشمالية وعددها 16 صوتا بالمجمع الانتخابي، وفقا لإحصاء CNN.

ويمكن رؤية الناخبين في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا وسماعهم وهم يهتفون لهذه الأخبار، حيث قالت كايتلان كولينز من شبكة CNN إن فوز ترامب بالولاية التي تمثل ساحة معركة سيكون بمثابة دفعة قوية للحزب الجمهوري.

وأضافت كولينز للزميل جيك تابر من شبكة CNN: "تعد ولاية كارولينا الشمالية معيارًا مهمًا لحملة ترامب لأنهم كانوا يراقبونها للتأكد من مدى اعتقادهم بأن بقية المساء يمكن أن تستمر"، مضيفة أن مصادر في حملة ترامب أخبرتها أنهم "يشعرون بثقة متزايدة مع حلول الليل".

وبعد الفوز المتوقع في ولاية كارولينا الشمالية، قال كريس والاس من شبكة CNN، إن الانتخابات تبدو حاليًا أشبه بانتخابات عام 2016 وليس سباق 2020. اعترف والاس بأنه لا يزال هناك الكثير من الأصوات التي لا يزال يتعين فرزها.

ولفت والاس بالقول: "بشكل عام، فهو يبالغ في أداء ما فعله في عام 2020 وهي أقل من أداء ما فعله جو بايدن في عام 2020".