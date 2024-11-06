نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية 2024 بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ومنافسته نائب الرئيس كاملا هاريس.

مباشرة إليكم بالأرقام عدد الأصوات للمرشحين حتى الساعة 8:09 صباحا بتوقيت مكة:

ترامب: 60,855,788 مليون صوت بنسبة 51%

هاريس: 56,595,327 مليون صوت بنسبة 47.4%

يشعر أشخاص داخل حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالتفاؤل بشكل متزايد مع ظهور الأرقام الأولية، ليلة الثلاثاء، ووصول ترامب إلى 207 مقابل 91 لمنافسته هاريس (حتى كتابة هذا التقرير).

وقد تعزز هذا التفاؤل من خلال النتائج في فيرجينيا وأيوا، والتي بدا أنها أثبتت خطأ استطلاع للرأي أثار صدمة خلال الحملة الانتخابية ليلة السبت.